Ukrayna atağa geçti, Rusya yine sivilleri hedef aldı: Zelenskiy son durumu açıkladı!

Rusya'nın, Donbass bölgesinde işgal ettiği alanlarda toprak kaybı yaşamasının ardından saldırılarını artırmasına tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları yapılıyor. Buralarda askeri tesisler yok" dedi.

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Rusya, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde işgal ettiği toprakları Ukrayna'nın karşı atağa geçmesiyle kaybetmeye başladı. Bunun üzerine Ukrayna'nın diğer noktalarına saldırılar düzenleyen Rusya, ülkenin doğusundaki Harkov, Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerine füze saldırıları düzenledi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil zarar görürken, bölgedeki hemen hemen tüm elektrik şebekeleri ve sivil altyapılar da hasar aldı.

Elektrik kesintileri yaşanıyor

Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de, Rus füzelerinin elektrik hatlarının geneline zarar verdiği açıklanırken, Harkov ve Donetsk bölgelerinde de elektrikler füze saldırıları nedeniyle tamamen kesildi. Saldırılar karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğu sözlerini eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları yapılıyor. Buralarda askeri tesisler yok. Harkov ve Donetsk'in tamamında elektrik yok. Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de elektrik akımlarında sorunlar yaşanıyor. Hala 'tek halk' olduğumuzu mu düşünüyorsun?" dedi. Rusların, Ukrayna halkını gaz, enerji, gıda ve su ile tehdit ettiğini savunan Zelenskiy, Ukraynalıların birlikte duruş sergileyeceğini ve Ruslara teslim olmayacağını bir kez daha belirtti.

Ukraynalı askerlerin Harkov’da ilerleyişi sürüyor

Zelenskiy savaşın 200. gününde yaptığı açıklamada Harkov bölgesindeki Chkalovske yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurmuştu. Zelenskiy, “Bir özgür yerleşim yeri daha. Ukrayna bayrağı Harkov bölgesindeki Chkalovske'ye geri döndü. Bu, her yerde böyle olacak. İşgalcileri Ukrayna'nın her şehrinden ve köyünden kovacağız” ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Valeriy Zaluzhnyi ise, "Harkov yönünde sadece güney ve doğuya değil, kuzeye de ilerlemeye başladık. Rusya devlet sınırına 50 kilometre var" demişti. Zaluzhnyi, Eylül ayının başından bu yana 3 bin kilometrekareden fazla alanın Ruslardan geri alındığını ifade etmişti.