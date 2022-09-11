Gaziantep Ümraniyespor maçında kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK, Hatay Stadyumu’nda Ümnraniyespor’u ağırladı. Karşılaşmanın 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

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Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Ümraniyespor'u ağırladı. Ev sahibi ekip 59. dakikada Maxim'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip de 90. dakikada VAR kontrolünün ardından kazandığı penaltıyla skoru 1-1'e getirdi. 10 dakika uzatmaların olduğu mücadelede başka gol ses çıkmadı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçın 2. dakikasında Gaziantep savunmasının hatasında topu önünde bulan Geraldo kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Geraldo'nun vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Ümraniyespor savunmasını çalımlayarak ceza sahası içine giren Maxim'in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

30 dakikada Gaziantespor ceza sahası içinde yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kartal Yılmaz'ın sert şutu kaleci Günay'da kaldı.

33. dakikada Geraldo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serkan Göksu'nun şutu kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu uzaklaştırma uzaklaştırdı.

37. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Durel Avounou'nun pasında penaltı noktasında Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda top üst direkten döndü.

39. dakikada Maxim'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şut kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

39. dakikada Umut Nayir'in pasında arka direkte topla buluşan Geraldo'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

59. dakikada Alexandru Maxim penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Gürbulak, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

90. dakikada Ümraniyesporlu Antonio Mrsic takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.