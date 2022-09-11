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Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında konuk ettiği İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere tamamlandı.

Müsabakada ev sahibi Sivasspor'un golünü 80'de Ulvestad, İstanbulspor'un sayısını ise 64. dakikada Ethemi kaydetti.

Bu sonucun ardından bir puanı hanesine yazdıran iki ekipte, puanını 4'e yükseltti.

Sivasspor, gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Sivasspor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı
İstanbulspor maçıyla da galibiyetle tanışamayan ve bu sezonki 3 puan hasretini  6'ya çıkaran Sivasspor, Süper Lig'de Ankaragücü, Ümraniyespor ve Hatayspor ile beraber galibiyet sevinci yaşayamayan 4 takımdan biri olma istatistiğini de devam ettirdi.

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