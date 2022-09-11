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Cengiz Ünder asist yaptı Marsilya kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cengiz Ünder asist yaptı Marsilya kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lille'i 2-1 mağlup etti.

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Ligin 7. haftasındaki maçta konuk ekip 12. dakikada Ismaily dos Santos'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Marsilya'da Alexis Sanchez, 26. dakikada durumu 1-1'e getiren golü attı. Samuel Gigot ise 61. dakikada Marsilya'yı 2-1 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın tamamında oyunda kaldı. Ünder ilk golün asisitini yaptı, ikinci golde de büyük katkı sağladı. 

Maçın ardından Marsilya 19 puan, Lille ise 10 puana sahip durumda.

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