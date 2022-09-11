Yanmış tencerelerinizi atmayın! Bu formülle eskisi halinden çok parlayacak

Vaktinin büyük bir bölümünü mutfakta geçiren ev hanımları için mutfakta yaşanan bazı şeyler can sıkıcı olabilir. Özellikle tencerelerdeki yanıklar oldukça zorlayıcı ve keyif kaçırıcı olabiliyor. Yanık tencereleriniz varsa dert etmeyin. Bu yöntemlerle tencereleriniz eskisinden daha yeni olacak.

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Bulaşık makinesi deterjanı

Mutfağınız için son derece kullanışlı olan teflon tencereler her ne kadar hasara karşı dayanıklı olarak üretilse ve dayanıklılığı sayesinde uzun zaman idare etse de, zamanla oluşan yıpranmalar sonucu özelliğini kaybedebilir. Özellikle misafir ağırlamayı seviyorsanız ve sık sık güzel sofralar kuruyorsanız, kalabalık bir aileniz varsa ve sık sık yemek yapıyorsanız tencere temizliği de sizin için oldukça önemli ve zordur.

Eğer yanmış bir teflon tencereniz varsa ve nasıl temizleneceğinizi bilmiyorsanız, bu pratik yöntemi mutlaka uygulamalısınız! Yanmış tencere temizliği yaparken bulaşık makinesi deterjanından faydalanabilirsiniz.

- Tencerenize yanık kısmın üzerini geçecek kadar su koyun ve içerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ilave edin.

- Bu şekilde tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece öylece bekletin.

- Bir gece sonunda bir tahta kaşık yardımıyla yanık kısımların kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

- Yanık kısımların tamamen temizlendiğine emin olduktan sonra tencereye 1 su bardağı karbonat koyun ve üzerine su ilave edin.

- Bir gece daha beklettiğiniz tencereyi tamamen temizleyerek kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sirke

Ev hanımlarının en büyük yardımcısı olan ve temizlik için sıklıkla kullanılan sirke, mutfak temizliği için fazlasıyla önem taşımaktadır.

- Özellikle çelik tencerelerinizin dibindeki kararmadan şikayetçiyseniz 1 su bardağı sirkeyi tencereye koyun ve kapağını kapatarak bir gece boyunca öylece bekletin.

- Yanmış granit tencere nasıl temizlenir diye merak edenler için de sirke en iyi çözüm önerilerinden biridir.

- Ertesi gün tencerenizi deterjanlı sünger ile iyice temizleyerek kararan tencere diplerine rahatlıkla veda edebilirsiniz.

Limon ve tuz

Dibinde kararmalar oluşan ya da yanmış tencerenizi temizlemenin bir diğer yolu da limon ve tuzun güçlü birleşimi sayesinde çok kolay olduğunu göreceksiniz. Yanmış emaye tencere nasıl temizlenir diyenler bu yöntemi deneyebilirler eğer istenilen sonuç alınmazsa önce karbonat yöntemi ardından da limonla tuz yöntemi de uygulanabilir.

- Bu yöntemi uygulamak için öncelikle yanmış tencere ya da tavaya 1 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin ve bu şekilde yarım saat bekletin.

- Bu süre sonunda tencerenizi çok zarar vermeyen bir sünger yardımı ile fazla bastırmadan ve ovarak iyice temizleyin.