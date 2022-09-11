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Ordu'da feci olay! Minibüsün açık kapısından dışarı savruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ordu'da feci olay! Minibüsün açık kapısından dışarı savruldu

ORDU'da seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı.

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Giresun'dan Samsun yönüne giden Gökhan I. (37) yönetimindeki minibüste yolculuk eden Özlem Yayla (34) iddiaya göre aracın ani fren yapmasıyla dengesini kaybederek açık kapıdan dışarı savruldu.

Beton zemine düşen Yayla, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başından ağır yaralanan kadının tedavisine hastanenin yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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