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Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı aman dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada sel, yıldırım, dolu gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak görülecek.

Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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