Hadise'nin hamilelik haberinden sonra Mehmet Dinçeler'in o paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

Ünlü şarkıcı Hadise ve eşi Mehmet Dİnçerler arasında evlilik krizi çıktığı hakkında iddialar vardı. Hadise'nin konserde ağlaması ve bununa ardından Mehmet Dinçerler'in yüzüksüz fotoğraf paylaşması dikkat çekmişti. Son olarak hamilelik haberleriyle gündeme gelen Hadise'den sonra Dinçerler o paylaşımı yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte ayrıntılar...

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Şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile mutlu bir beraberlik yaşamış ve bu beraberliği evlilikle taçlandırmak istemişti. Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan ve hayatlarını birleştiren çift, attığı her adımda tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla beğeni ve yorum rekoru kıran çifte bu aralar nazar değdi. Hadise, geçtiğimiz hafta verdiği bir konserde ''Küçük Bir Yol'' şarkısında ağladı ve akıllara aralarının bozuk olduğu düşüncelerini getirdi.

Bu olaydan hemen sonra Mehmet Dinçerler, yeni mekanının açılışını yaptı. Eşinin mekan açılışında yanında olmamasıyla dikkat çeken Hadise, aralarının bozuk olduğu iddialarını güçlendirdi. Hemen ardından Dinçerler fotoğraf paylaştı ve parmağında yüzük olmadığı herkes tarafından fark edildi. Öte yandan Hadise ve kayınvalidesi arasında buzlar olduğu söylentileri ortaya çıktı. Hemen sonra da Mehmet Dinçerler'İn bebek istediği ve Hadise'nin istemediği konusu... Bütün bu iddialardan sonra ilk kez yazılı bir paylaşım yapan Mehmet Dinçerler'in o sözü herkesi düşündürdü. Bakın neler söyledi...

Ayrılık iddiaları ortaya çıktı

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış ve daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Son zamanlarda birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

Yüzükleri çıkardılar

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü parmağına hep takmıştı, ancak ünlü ve başarılı popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmamış ve kafaları oldukça karıştırmıştı. Mehmet Dinçerler bir akşam bir etkinlikte görüntülenmiş ve onun da yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirmişti.

''3.5 aylık hamile!''

Magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali, Hadise Mehmet Dinçerler'in evliliğiyle ilgili konuştuğu sırada, "Hadise 3.5 aylık hamile! Kesin bilgi..." diyerek gündemi salladı.

''Hamile değilim''

Bircan Bali'nin bu hamilelik iddiasından sonra Hadise'den ilk açıklama geldi. Hadise, "Hamile değilim. Tedavi de görmüyorum" diyerek iddiayı yalanladı. Bütün bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler de sosyal medyadan ilgi çekici bir göndermede bulundu.

İsim vermeden hamilelik iddiasını ortaya atan Bircan Bali'yi hedef alan Dinçerler, "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok" dedi.