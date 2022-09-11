Kubilay Aka'nın ifşası ortaya çıktı! Çıplak fotoğraf ve videoları için binlerce dolar ödedi

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Kubilay Aka, aylar sonra yeniden müstehcen fotoğraf ve videolarının ortaya çıkarılmasıyla tehdit edildi. Öncesinde, kendini tehdit edenlere 40 bin dolar kaptıran Aka, bu sefer soluğu savcılıkta aldı. İşte haberin detayları...

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Çukur ve Aşk 101 gbi yapımlarda, başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciyi kendine bağlayan ve yakışıklılığıyla tüm kızların başını döndüren Kubilay Aka'nın ifşaları ortaya çıktı. Daha önce de sevgilisi Miray Daner'i aldattığıyla ilgili iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşen Kubilay Aka'nın olayları bitmiyor. Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla bir türlü gündemden düşmek bilmeyen ünlü oyuncu, bu sefer de gündeme bomba gibi düştü. Kendisini, çıplak fotoğraf ve videolarını yaymakla ve herkese rezil etmekle tehdit eden dolandırıcılara daha önce kaptırdığı 40 bin dolardan sonra aklı başına gelen yakışıklı oyuncu Kubilay Aka bu sefer soluğu savcılıkta aldı. İşte haberin ayrıntıları...

İtibarının zedelenmesinden korktu

Ünlü ve yakışıklı oyuncu Kubilay Aka'nın geçtiğimiz nisan ayında telefonuna bir tehdit mesaj gelmişti. Bu mesajda Kubilay Aka'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar ve cinsel ilişki videoları vardı. Söz konusu fotoğraf ve videoları sosyal medyada yayınlayacağını söyleyen kimliği belirsiz şahıs, ünlü oyuncudan 40 bin dolar para talep etmişti. Yayınlanan görüntülerden sonra itibarının zedeleneceğini düşünen ünlü oyuncu Aka, kendisini tehdit eden bu kişinin banka hesabına istenilen parayı gönderdi.

Türkiye'ye ait olmayan bir numaradan geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuya tekrar mesaj geldiği öğrenildi. Gelen mesajda ise yine ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen başka cinsel görüntüler ve aynı şantaj içerikli cümleler yer alıyordu. Tehditlerin esiri olan ünlü oyuncudan bu kez 60 bin dolar talep edildi.

''Aile hayatını bitireceğim!''

Ünlü oyuncu, gönderilen ve üzerinden şantaj yapılan fotoğrafların kendisine ait olmadığını ve parayı göndermeyeceğini söylediğinde ise kimliği belli olmayan şahıs ünlü oyuncunun ev adresini, kişisel bilgilerini ve ailesine ait bilgilerinin kendisine mesaj olarak gönderip, 'Aile hayatını bitireceğim. Bu videoları sosyal medyada yayınladığımda senin kariyerinde noktalanacak.' şeklinde tehdit içerikli mesajlara devam etti.

Soluğu savcılıkta aldı

Ünlü oyuncu, telefonuna gönderilen bu tehdit mesajlarından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kendisinden şantaj yoluyla para talep eden kimliği belirsiz kişilerin Nisan ayında 40 bin dolar para almalarına rağmen hala şantaja devam ettiklerini ve maruz kaldığı tehditler nedeniyle endişenlendiğini belirten ünlü oyuncunun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.