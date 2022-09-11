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İzmir'de korkunç kaza! Otomobil takla attı ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de korkunç kaza! Otomobil takla attı ölenler var

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Emre Macit (30) idaresindeki otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil tramvay hattı kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Macit ile otomobildeki Esra Macit'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araçta bulunan Seren Ergin ise ağır yaralandı. 

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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