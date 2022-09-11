Osmanlı'ya dil uzatan Tunç Soyer'den yeni açıklama: Onlar bizim atalarımız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı'ya yönelik tepki çeken sözleriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Soyer, "Hafızayı kaybederseniz gerçek dışı bilgilere, inançlara sarılırsınız. Osmanlı ile niye meselemiz olsun. Onlar bizim atalarımız." dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Osmanlı ile ilgili sözleri tartışılmaya devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin sert tepki gösterdiği Soyer, eleştiriler sonrası bir kez daha konuştu. Soyer, Habertürk'te katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

İzmir'deki kutlamaları da değerlendiren Soyer, tartışılan açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Nutuk'tan ilham aldım"

Bir de bunu hatırlatmak ihtiyacını duyduk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli prodüksiyonunu hazırladık. Bunlar benim sözlerim değil. Ben Nutuk'tan ihmal aldım. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; Osmanlı Devleti’nin dahil bulunduğu grup, Harb-i Umumî’de mağlûp olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şerâiti ağır bir mütarekenâme imzalanmış. Büyük harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harb-i Umumî’ye sevk edenler kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilâfet mevkiini işgal eden Vahideddin, mütereddi, şahsını ve yalnız tahtını temîn edebileceğini tahayyül ettiği denî tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın riyâsetindeki kabine âciz, haysiyetsiz, cebîn, yalnız padişahın irâdesine tâbi ve onunla beraber şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete razı.

"Yunan'dan bahsetmemek gibi bir şey yok"

Mustafa Kemal Atatürk bu direnişi başlatırken Osmanlı Sevr'i imzalamış. Bu işgale rıza gösterenler bir tarafta, diğer tarafta emperyalistlere direnişi başlatan Atatürk ve atalarımız. Yunan'dan bahsetmemek gibi bir şey yok. Biz hepsini emperyalistler olarak tarif ettik. Fransızlar, İngilizler, emperyalist güçler tarihin en büyük tokadını bizden yediler. Hafızayı kaybedersiniz, hurafelere, gerçek dışı bilgilere, inançlara sarılırsınız. Bu sizi geleceğe taşımaz. Taşıyacağı gelecek, sürdürülebilir gelecek olmaz.Benim gibi düşünen arkadaşlarımızın hiçbirinin Osmanlı ile meselesi yok. Osmanlı bizim atalarımız. Bizim onlarla hiçbir şekilde meselemiz olamaz. 1. Dünya Savaşı sırası ve sonrasında bu ülkeyi emperyalistlere teslim edenlerle hiç mi hesabımız olmaz? Elbette hesabımız olacak.