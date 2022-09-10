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Devlet Baçeli'den Tunç Soyer'e sert sözler! 'Cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığı'

Devlet Baçeli'den Tunç Soyer'e sert sözler! 'Cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığı'

MHP lideri Devlet Bahçeli, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıldönümünde Osmanlı'yı hedef alıp, Yunanlılara tek laf etmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok sert çıktı. Bahçeli, Soyer'in sözleri için, "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika flaş açıklamalar. İzmir'in 100. kuruluş yıldönümü kutlamalarında Osmanlı'yı hede alıp Yunan'a tek laf etmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok sert çıkan Devlet Bahçeli 'cahil' ve 'tedavisi imkansız devşirme hastalığı' dedi.

Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer ne demişti?

"100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" diyen Tunç Soyer, "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular" demişti.

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