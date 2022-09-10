BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  GÜNCEL

Rüyasında gördü 'oğlum burda evliya var' dendi! Sancı Tekkesi mezarı yol ortasında kaldı!

Rüyasında gördü 'oğlum burda evliya var' dendi! Sancı Tekkesi mezarı yol ortasında kaldı!

TOKAT'ta yol kenarında kalan mezarı görenler sokaktan geçerken durup dua ediyor. Mahalle sakini Selahattin Yaman, "Bu mezara sancı tekkesi diyorlar. Buraya eskiden çocukları getirirlerdi. Ama şimdi öyle bir şey kalmadı" dedi.

Abone ol

Tokat'ta Erenler Mahallesi Sofular Sokak'ta yol kenarında kalan mezar görenlerin dikkatini çekiyor. Bölgede yapılan binalar ve yol çalışmaları sırasında yol ortasında kaldığı değerlendirilen mezara mahalle sakinleri sahip çıkıyor. Mahalle sakinlerinden Selahattin Yaman, daha öncelerde yol ortasında olan mezarın yol kenarına alındığını söyledi.

Eskiden buraya çocukları getirirlerdi

Mezarın etrafının da talepleri üzerine belediye tarafından demir korkulukla çevrildiğini belirten Yaman, "Bu mezara sancı tekkesi diyorlar. Buraya eskiden çocukları getirirlerdi. Ama şimdi öyle bir şey kalmadı" dedi.
Mahalle sakinlerinden İrfan Doğan ise mezarın bakımını üstelenerek ilgilendiğini belirterek şunları anlattı:

Rüyamda 'oğlum burada evliya var' dediler

"Mezar başındaki kavuğa göre buraya müftü ya da evliya makamında olan kişi defnedilmiş olabilir. Burası sancı tekkesi olarak biliniyor. Ben buranın türbedarıyım. Ben bakarım, silerim, süpürürüm. Rüyama da girdi. Turuncu bir kavuğu vardı aynı böyle, geldi elimden tuttu bahçeye götürdü. 'Oğlum orada da bir evliya var, ona da bakar mısın?' dedi. Ondan sonra uyandım. Ben bir daha da görmedim evliyayı."

ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Tatlıses'in itirafı sonrası ortaya çıktı! Bir dönem ekranları sallayan Asena'nın son hali şok etti
İbrahim Tatlıses'in itirafı sonrası ortaya çıktı! Bir dönem ekranları sallayan Asena'nın son hali şok etti
Süleyman Soylu'ya hakaret etmişti! Canan Kaftancıoğlu'na para cezası verildi
Süleyman Soylu'ya hakaret etmişti! Canan Kaftancıoğlu'na para cezası verildi
Muş'ta 513 personelin katılımıyla Şehit Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu
Muş'ta 513 personelin katılımıyla Şehit Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu
Gupse Özay ve Barış Arduç 'sevda'larına kavuştu! Bakın kızlarına hangi ismi koymuşlar...
Gupse Özay ve Barış Arduç 'sevda'larına kavuştu! Bakın kızlarına hangi ismi koymuşlar...
PKK'lı terörist Yunanistan ve Irak'ta eğitim aldı İstanbul'da yakalandı
PKK'lı terörist Yunanistan ve Irak'ta eğitim aldı İstanbul'da yakalandı
Sadece 3 malzemeyle siyah noktalara veda edin evde hazırlayın hemen sürün
Sadece 3 malzemeyle siyah noktalara veda edin evde hazırlayın hemen sürün
Alzheimer hastası anneye acımasız yumruklar! Kız kardeşi isyan etti: Canımıza yetti
Alzheimer hastası anneye acımasız yumruklar! Kız kardeşi isyan etti: Canımıza yetti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e 'HDP'ye bakanlık verilebilir' tepkisi! 'Böyle bir yetkisi yok'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e 'HDP'ye bakanlık verilebilir' tepkisi! 'Böyle bir yetkisi yok'
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Yurt dışından getirdi, 20 bin lira kazandı! Siyahına talep patladı yiyen vazgeçemiyor
Yurt dışından getirdi, 20 bin lira kazandı! Siyahına talep patladı yiyen vazgeçemiyor