Rüyasında gördü 'oğlum burda evliya var' dendi! Sancı Tekkesi mezarı yol ortasında kaldı!

TOKAT'ta yol kenarında kalan mezarı görenler sokaktan geçerken durup dua ediyor. Mahalle sakini Selahattin Yaman, "Bu mezara sancı tekkesi diyorlar. Buraya eskiden çocukları getirirlerdi. Ama şimdi öyle bir şey kalmadı" dedi.

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Tokat'ta Erenler Mahallesi Sofular Sokak'ta yol kenarında kalan mezar görenlerin dikkatini çekiyor. Bölgede yapılan binalar ve yol çalışmaları sırasında yol ortasında kaldığı değerlendirilen mezara mahalle sakinleri sahip çıkıyor. Mahalle sakinlerinden Selahattin Yaman, daha öncelerde yol ortasında olan mezarın yol kenarına alındığını söyledi.

Eskiden buraya çocukları getirirlerdi

Mezarın etrafının da talepleri üzerine belediye tarafından demir korkulukla çevrildiğini belirten Yaman, "Bu mezara sancı tekkesi diyorlar. Buraya eskiden çocukları getirirlerdi. Ama şimdi öyle bir şey kalmadı" dedi.

Mahalle sakinlerinden İrfan Doğan ise mezarın bakımını üstelenerek ilgilendiğini belirterek şunları anlattı:

Rüyamda 'oğlum burada evliya var' dediler

"Mezar başındaki kavuğa göre buraya müftü ya da evliya makamında olan kişi defnedilmiş olabilir. Burası sancı tekkesi olarak biliniyor. Ben buranın türbedarıyım. Ben bakarım, silerim, süpürürüm. Rüyama da girdi. Turuncu bir kavuğu vardı aynı böyle, geldi elimden tuttu bahçeye götürdü. 'Oğlum orada da bir evliya var, ona da bakar mısın?' dedi. Ondan sonra uyandım. Ben bir daha da görmedim evliyayı."