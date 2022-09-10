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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e 'HDP'ye bakanlık verilebilir' tepkisi! 'Böyle bir yetkisi yok'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e 'HDP'ye bakanlık verilebilir' tepkisi! 'Böyle bir yetkisi yok'

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, "Seçimden sonra HDP'ye bakanlık verilebilir" dedi. İYİ Parti ayağa kalktı. Millet İttifakı'nın çatlatan çıkışın ardından sessiz kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sonunda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin olarak, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır" dediği öğrenildi.

CHP PM toplantısının basına kapalı bölümünde, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebileceğine” yönelik açıklaması ve son dönemde “6’lı masa kendi içinde kavga ediyor” tartışmaları gündeme geldi.

CHP lideri Kılıçdardoğlu’nun Tekin’in açıklamalarına ilişkin olarak, “Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır” dediği öğrenildi.

İktidar sıkıştğı için yapılan haberler

Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya ilişkin tartışmalar hakkında da, “Bunların hepsi iktidar sıkıştığı için gündem değiştirme kaynaklı yapılan haberler. Bu çabalara su taşımamak gerek. Cumhur’un bize dayattığı gündemi değil, gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

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