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Karpuzun beyaz kısmını atmayın yiyin viagradan bile daha etkili

Karpuzun beyaz kısmını atmayın yiyin viagradan bile daha etkili

Cinsel isteği arttırmanın doğal yollarını arayanlar buraya. Cinsel isteği arttırmak için karpuzun kabuğunun altındaki beyaz kısımları mucizevi etki yaratıyor. Cinsel gücünü ve isteğini arttırmak isteyenler sakın karbuzun beyaz kısımlarını çöpe atmayın.

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Cinsel gücü ve isteği arttırmak için ilaçları denemekten çekinenler için etkileri 'viagra'dan bile güçlü doğal bir yöntem var. Karpuzun beyaz kısımları! 

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuz sadece bizi serinletmekle kalmıyor cinsel gücümüzü ve isteğinizi de arttırıyor. Karpuzun beyaz kısımlarında yüksek oranda sitrülin maddesi bulunuyor. Sitrülin maddesi viagradan bile etkili bir cinsel güc ilacı etkisi gösteriyor. 

Sitrülin vücuda girdiğinde, karpuz çekirdeğinde bulunan ve cinsel gücü artırdığı bilinen arjinin maddesine dönüşüyor. Arjinin damar duvarında daha fazla nitrik oksit üretilmesini sağlayarak cinsel gücü artırıcı ilaçlar gibi etki ediyor. Erkekler karpuzun bu beyaz bölümlerinden ilaçlar kadar faydalanabilirler.

Karpuzun beyaz kısımlarının diğer faydaları

Karpuzun beyaz kısımlarının cinsel istek ve gücü arttırmasının dışında sayısız faydası var. Karpuz, böbrekleri temizleyerek, astım, kalp ve damar tıkanıklığı, diyabet, kolon kanseri ve kireçlenme gibi hastalıklara iyi gelir.

Karpuzun faydaları 

Peki karpuzun diğer faydaları nelerdir? Yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. A vitamini ise cildin kırışmasını önler. Kan basıncını düzenler. İçerisinde bulunan likopen kemik sağlığını korur.

Vücudun ihtiyacı olan kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılar. C vitamini açısından zengin olan karpuz, kanser hücrelerine karşı koruyucudur. İdrar söktürücü etkisi vardır.

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