Türkiye'ye giriş yapmak üzereydi, 513 kilogram! Bakan duyurdu, sınırda ele geçirildi

AVM'de şoke eden intihar! Bir süre çatıda bekledi sonrası feci...

Boşanmanının eşiğinden dönen Hadise daha fazla dayanamadı! Bütün o iddialara nokta koyan cevabı verdi

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