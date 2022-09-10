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Türkiye'ye giriş yapmak üzereydi, 513 kilogram! Bakan duyurdu, sınırda ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzereydi, 513 kilogram! Bakan duyurdu, sınırda ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

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Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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