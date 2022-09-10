Elektrik direğine çarptı! Korkunç kaza kamyonet ikiye bölündü
SAMSUN’da beton elektrik direğine çarparak hurdaya dönen kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Abone ol
Yaşar Cansaka'nın kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği karayolu üzerine devrilerek alev aldı, araç ise hurdaya döndü.
Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve elektrik arıza ekibi sevk edildi.
Kazada ikiye bölünen araçtan fırlayan Eyüp Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Öztürk’ün ise 1 ay sonra baba olacağı öğrenildi.