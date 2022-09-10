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Elektrik direğine çarptı! Korkunç kaza kamyonet ikiye bölündü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elektrik direğine çarptı! Korkunç kaza kamyonet ikiye bölündü

SAMSUN’da beton elektrik direğine çarparak hurdaya dönen kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Yaşar Cansaka'nın kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği karayolu üzerine devrilerek alev aldı, araç ise hurdaya döndü.

Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve elektrik arıza ekibi sevk edildi.  


Kazada ikiye bölünen araçtan fırlayan Eyüp Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.  Kazada hayatını kaybeden Eyüp Öztürk’ün ise 1 ay sonra baba olacağı öğrenildi.

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