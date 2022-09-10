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İBB Başkanı İmamoğlu İstanbullulardan özür diledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB Başkanı İmamoğlu İstanbullulardan özür diledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ettiğini belirterek, kaza nedeniyle oluşan aksamadan dolayı özür diledi.

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 İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Metrobüslerden inerek yürüyen vatandaşların bazıları bariyerleri aşarak E-5'ten karşıya geçti.

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