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FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında "ciddi hata" yapıldığını kabul etti

FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında "ciddi hata" yapıldığını kabul etti

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a 88-83 yenildiği maçta zaman işleyişi kural hatasını "ciddi hata" olarak kabul etti.

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FIBA’dan EuroBasket 2022'deki hakem yönetimi konusunda yaptığı açıklamada, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022'nin hakem yönetimi ile ilgili yapılan sorgulamalar sonrasında FIBA'nın bazı konuları onadığı ifade edildi.

"FIBA, etkinliğin grup aşamasında meydana gelen iki ciddi hatayı kabul etmektedir." şeklinde başlayan açıklama, şu şekilde devam etti:

"Bunların ilki, Litvanya ve Almanya arasındaki B Grubu maçında, teknik faulün ardından hakemlerin ve sayı masasının hak edilen bir serbest atışı vermemesi üzerine meydana geldi. Bunun üzerine FIBA, üç oyun yetkilisinin ve oyun komiserinin etkinliğin sonuna kadar görev yapmayacağına karar verdi. İkincisi ise Türkiye-Gürcistan maçındaki zaman işleyişi hatasıydı. Hassas zamanlama sistemi kayıtlarının uzman analizinin ardından, oyun saatinin yetkililer tarafından durdurulmasına rağmen, hakemin arkasındaki özel cihazın, sahadaki bir olay sırasında oyuncuları ayırmaya çalışan hakemin arkasındaki cihazın oyunculardan biri tarafından yanlışlıkla çalıştırıldığı sonucuna varılmıştır."

Gürcistan oyuncusu Duda Sanadze'nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti. Bunun üzerine TBF, oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itirazda bulunmuştu.

FIBA ise karşılaşmanın 4. çeyreğinde zaman işleyişine dair bir hata olsa da söz konusu hata gerçekleşmese sonucun değişeceğine ilişkin kesin bir kanıt sunulamadığı belirterek maçın tekrarına yönelik itirazı reddetmişti.

Açıklamada, "FIBA, EuroBasket görevlilerinin yüksek düzeyde performans göstermeleri için hakemlerin bağımsız değerlendirmelerinin yanı sıra kapsamlı maç öncesi ve sonrası bireysel değerlendirmeleri de dahil olmak üzere, onların sürekli olarak gelişmelerini sağlamak için bir dizi ilave önlem almaktadır. FIBA, müsabaka boyunca gerekli tüm önlemleri alarak yetkililerin performansını değerlendirmeye devam edecek, ancak maç öncesi, sırası ve sonrasında görevlilerinin suistimal edilmesini kabul etmeyecektir. FIBA, tüm paydaşlarını, yetkililerin de, oyuncuları gibi, sahada görev yapabilmeleri için uygun ortamı korumaya çağırmaktadır." bilgisi verildi.

Yarın başlayacak olan Final Etabı’nda görev alacak yetkililerin seçiminin ise tamamlandığı ve Berlin'de görev yapmak üzere 44 hakemden 20'si seçildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Tüm bu hakemler, Avrupa'nın en iyi oyuncularının kendi yerel liglerinde haftalık olarak mücadele ettiği maçları yönetmektedir. Ayrıca 36 EuroBasket, 12 Dünya Kupası ve 12 Olimpiyat oyunu deneyimine sahip kişilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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