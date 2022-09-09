Uzaylıların yaşamına uygun olabilecek bir gezegen keşfedildi

Bilim insanları uzaylıların yaşamına uygun bir yapıya sahip iki uzak gezegenden meydana gelen bir gezegen keşfetti. Bulunan gezegen, dünyadan yüzde 30 daha büyük.

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Keşfedilen iki gezegen, LP 890-9 adlı küçük, soğuk bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Bu, benzer şekilde ilgi çekici TRAPPIST-1'den sonra gezegenlere ev sahipliği yapan en soğuk ikinci yıldız olarak biliniyor.

Dünya'dan yüzde 30 daha büyük

Sistemdeki gezegenlerden biri LP 890-9b olarak tanınıyor ve Dünya'dan sadece yüzde 30 daha büyüklükte. Gezegen o soğuk yıldıza o kadar yakınlıktaki bir yıl sadece 2,7 gün sürüyor.



Sistemin LP 890-9c diye isimlendirilen, tamamen bilinmeyen başka bir gezegeni daha mevcut. Gezegen, birincisine benzer büyüklükte (Dünya'dan yüzde 40 daha büyük) ancak bir yıl daha uzun sürüyor. Yıldızın etrafında dönüşünü 8 buçuk günde tamamlıyor.

Speculoos (Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars, Ultra Soğuk Yıldızların Yörüngesinde bulunan Yaşanabilir Gezegenler Arayışı) isimli araştırma, yeryüzündeki teleskopları kullanılarak gerçekleştirildi.



LP 890-9b gibi çok soğuk yıldızlar bu tür takip gözlemlerine ihtiyaç duyar çünkü uzay teleskopları onları tespit etmekte bir hayli zorlanabilir.

Ne çok sıcak ne çok soğuk

Bilim adamları, yeni gözlemlerine ilk kez NASA'nın güneş sistemimiz dışındaki gezegenleri arayan Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu tarafından muhtemel bir dünya olarak keşfedilen ilk gezegenin varlığını teyit etme hayaliyle başlamıştı. Ancak gözlemler sırasında ikinci gezegen de tespit edildi.

2. gezegen, yıldızın uzaylı yaşamı için ne çok sıcak ne de soğuk olan 'yaşanabilir bölgesi'nde yer alıyor.

Dünya'yla benzer jeolojik ve atmosferik koşullara sahip

Birmingham Üniversitesi'nde görev alan Ötegezegen Bilimi profesörü ve ikinci gezegenin keşfiyle sonuçlanan gözlemleri planlayan Speculoos çalışma grubunun lideri Amaury Triaud, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: