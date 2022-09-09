Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine esti gürledi! 'Gözünüzün yaşına bakmam! Gidene uğurlar ola...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden daha önce 'yolumdan çekilin' diye seslendiği kişilerin kendi yol arkadaşları olduğunu açıkladı. Bazı kurmaylarının "Beşli Çete" ile görüştüğü şeklinde haberler yapılacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola" ifadelerini kullandı.

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CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Nisan’da sosyal medya hesabından “Yolumdan çekilin” paylaşımı yapmış, o açıklama “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine yapıldı” diye yorumlanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden “Önümden çekilin” sözlerini kime dediği ve önümüzdeki dönemde yaşanacağını iddia ettiği olaylarla ilgili bir dizi paylaşım yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun "AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler” temalı o paylaşımları...

Kendi yol arkadaşlarıma dedim

“Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız.

Bazı kurmaylarımın 5'li çeteyle görüştüğü...

- "AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler” demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.

Benim böyle kurmaylarım olmaz

- Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.

Evladımın bile gözünün yaşına bakmam

- Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola.