Sevgilisini yalnız bırakmadı! Aleyna Tilki ve Uzi'den yepyeni samimi pozlar

Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Aleyna Tilki ve rapçi Uzi verdikleri pozla sosyal medyayı salladı. İkili albüm çıkartma partisinde bir araya geldi.

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Kıyafetleri, paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemlerden düşmeyen Türkiye'nin genç yıldızı, ünlü şarkıcı Aleyna Tilki son dönemlerde konserlerinin iptal olmasıyla çok konuşulmuştu.

Aylar önce ortaya atılmıştı

Küçük yaşlarından itibaren müzik sektörünün içinde olan ünlü şarkıcının Türk rap dünyasının ünlü ismi Uzi gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya ile aşk yaşadığı iddiaları ile aylar önce gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddialar üzerine kardeşi ile görüntülendiği sırada çıkan aşk iddialarına "Hayatımda kimse yok" diyerek cevap veren ünlü ismin cevabı kimseyi tatmin etmemiş ve iddialar son bulmamıştı.

Doğum günü paylaşımıyla noktaladı

Ünlü şarkıcılardan yeni bir açıklama gelmezken birlikte olan bir fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaları iddiaları daha da alevlendirmişti.

Geçtiğimiz günlerde 24 yaşına giren ünlü rapçi Uzi'nin doğum günü sosyal medya hesabından "Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun." notuyla kutlayan Aleyna Tilki iddialara bir nevi nokta koymuştu.

Ünlü çiftten sarmaş dolaş yepyeni kareler

Aşklarıyla ilgili açıklama yapmayan ünlü çift geçtiğimiz gün yine beraberdi. Aleyna Tilki'nin ailesinin karşı olduğu iddia edilen aşktan yeni kareler paylaşıldı.

Aşklarını artık ulu orta yaşayan çiftten Aleyna Tilki sevgilisinin yeni albümü EL CHAVO'nun çıkış partisindenden yaptığı paylaşımlarla olay yarattı. Sevgilisini parti boyunca yalnız bırakmayan Tilki İnstagram hesabından sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

Partide yerinde oturmadan sürekli dans eden Aleyna Tilki o anlarıda sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgilisi UZİ ile olan sarılarak verdiği pozu 'Albüm çıktı" notuyla paylaşan Tilki'nin gönderisi sosyal medyada gündem oldu. İşte Aleyna Tilki ve UZİ'nin o pozları...