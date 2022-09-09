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Oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis'ten haber alınamıyor! Kaçırıldı mı boğuldu mu?

Oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis'ten haber alınamıyor! Kaçırıldı mı boğuldu mu?

ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesine bağlı Köseköy mahallesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat'tan haber alınamıyor. Tüm ekipler seferber oldu, Ömer Halis'i arıyor...

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Şanlıurfa kırsalında dün akşam kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Köseköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Halis Polat, evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulundu.

Sulama kanalında arama yapılıyor

Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Dalgıç polis ekipleri, çocuğun düşmüş olma ihtimaline karşı tahliye kanalında arama çalışması yaptı. Tahliye kanalından ve köy çevresinde arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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