Mutfak mermerindeki çizikleri yok etmenin formülü çok basit! Yeni gibi pırıl pırıl olacak

Neredeyse gününün yarısını mutfakta geçirenler için özellikle tezgah temizliği olmazsa olmazlar arasında. Pırıl pırıl parlayan, göreni kıskandıran temiz bir tezgahı kim istemez ki? Peki birkaç pratik yolla tezgahınızın ilk günkü gibi olacağını biliyor muydunuz? İşte yapmanız gerekenler...

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Sürekli karışan bir mutfak, hep dağınık görünen bir tezgah hepimizin kabusu olabilir. Evimizin gün içinde en çok kullanılan bölümü olan mutfakta ise en çok yemek yapmak için tezgahı kullanıyoruz. Gün içinde sık sık dağılan, üzerine birçok yiyecek ve içecek dökülen tezgah mermerlerinizin ilk günkü olması için yapması gerekenler aslında çok basit. Her gün sadece birkaç dakikanızı ayırarak mutfaktaki tezgah mermerinizi eski, temiz haline getirebilirsiniz. Bunun için olmazsa olmazlarımızı arasında karbonat, limon, mısır nişastası ve sıvı sabun var. İşte yapmanız gerekenler...

Mutfakta her derde deva karbonat

Özellikle mutfak tezgahınız siyahsa pek çok kişinin başı su lekeleri ile derttedir. Lekeyi göstermeye çok uygun olan siyah mermeri karbonat yardımı ile temizleyebilirsiniz. Bu yöntem ile temizlik yapmak için öncelikle tezgahın üzerini tamamen boşaltın. Ilık bir nemli bezle tezgahı silin ve zemini yumuşatın. Daha sonra bir kap içinde 2 paket karbonatla suyu karıştırın ve bir karışım oluşturun. Nemlendirdiğiniz tezgaha bu karışımı dökün ve dairesel hareketler ile tezgahı silin. Bu işlemi 10 dakika yapmanız yeterli.

Oksijenli suyu daha önce denediniz mi?

Bir çoğunuz belki ilk kez duydu ama oksijenli su mutfak temizliğinde çok önemli. Oksijenli suyun kullanıldığı yerlerde renk açılması görülecektir. Bu nedenle mutfak temizliği için de tercih edilmektedir. Özellikle de beyaz mutfak tezgahı temizliği için tavsiye edilmektedir. Çünkü koyu renklerde kullanılırsa renk açılması görülecektir ve koyu tonlardaki zemini bozabilir.

Eczanelerden temin edebileceğiniz oksijenli suyu bir sprey şişe içine dökerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Açık renklerdeki tezgahın üzerini boşalttıktan sonra oksijenli suyu tezgah üzerine püskürtün. 10 dakika bekleyin ve bir bezle silin farkı hemen göreceksiniz.

Limon ve beyaz sirke ikilisi işinizi çok kolaylaştıracak

Limon, asitli yapısından dolayı koyu renklerdeki tezgahların temizliği için tavsiye edilmez. Beyaz mermerler için uygun olan limon ve beyaz sirke ile temizlik, tezgahın daha parlak ve daha temiz olması için uygulanabilir.

Yapmanız gereken bir fincan beyaz sirke içine birkaç damla limon ekleyin ve bu karışımı kullanarak tezgah üzerini temizleyin. Limonun kendi kokusu ile mutfağınız ferah kokarken; beyaz sirkenin temizleyici özelliği ile tezgahlar artık daha temiz olabilir.

Tuz ve limonun gücüne inanın

Mutfak tezgahları bir süre sonra eğer düzenli şekilde temizlenmezse sararmaya başlayacaktır. Bu noktada tezgahı temizlemek için tuz ve limon yöntemine başvurabilirsiniz. Bu pratik temizlik yöntemini denemek için tezgah üzerine tuz serpin ve bir limonun yarısı ile tezgahı silmeye çalışın.

Tuz ve limon aynı anda açıcı etki göstererek yağı eritip kirleri arındıracaktır.



