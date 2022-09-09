Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Barış Yarkadaş'ın "İyi Partili milletvekiline ihale" iddiasına açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden gazeteci Barış Yarkadaş’ın belgesini paylaştığı İyi Parti milletvekilinin aldığı ihalelere ilişkin açıklama geldi. Barış Yarkadaş, "Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor" demişti.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden gazeteci Barış Yarkadaş’ın belgesini paylaştığı İyi Parti milletvekilinin aldığı ihalelere ilişkin açıklama geldi. Yarkadaş'ın açıklamalarının manipülasyon içerdiği belirtilen açıklamada, "İstasyon Caddesi Alternatif yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi"nin davet usulü değil açık ihale olduğu belirtildi. Söz konusu ihaleye ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Bu kişilerin alışık olmadıkları veya unuttukları husus, Ankara Büyükşehir Belediyesinde tüm ihalelerin Türkiye'de ilk kez yapılan uygulamayla canlı olarak yayınlanmasıdır" denilerek bu ihalenin de ABB TV'den yayınlandığına vurgu yapıldı.

İhaleyi canlı yayında yaptık

Ayrıca açıklamada, "Canlı yayında ihale sistemi sonucunda bugüne kadar hiçbir kişiden ya da siyasi partiden tarafımıza ihale almak adına girişimde bulunulmamıştır" notu düşüldü. Açıklamada, "Mansur Yavaş yönetiminde kim olursa olsun açık ihalelere katılabilmektedir. Adam kayırma, torpil ve adrese teslim ihale dönemi sona ermiştir. İhalelerde belediyenin kazancı, yani 'halkın parası' diğer tüm unsurlardan daha önemlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale verilmez, hak ediliyorsa canlı yayında alınır" denildi.

Trol çeteleri ve 'havuz'un iftiralarını...

ABB açıklamasında, "Trol çeteleri ve havuz medyasının yaptığı iftira dolu haberlere itibar edip kurumumuza konunun aslı sorulmadan yapılan manipülasyon içeren açıklamalar bizleri daha da güçlü kılmaktadır. Zira gerçek dışı söylemlerin zararı her zaman bu söylemlerde bulunanlara olmuştur" ifadeleri kullanıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Dün akşam bir televizyon kanalında yayınlanan programda Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında manipülasyon içeren açıklamalarda bulunulmuştur. Konu hakkında;

"İstasyon Caddesi Alternatif yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesi açık ihaledir, davet usulü değildir. Açık ihalelere herkes katılabilmektedir. 17 firma doküman indirmiş, 5 firma teklif vermiştir. Konsorsiyumla ihaleye katılan, geçerli ve en düşük teklifi veren firma ihaleyi almıştır. İhaleye katılan firmaların sahipleri, eski sahipleri ya da ortakları hakkında siyasi parti sorgulaması yapılmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, siyasi kimliklere ya da parti üyeliklerine göre değil kırım oranlarına göre ihale yapmaktadır. Açık olarak yapılan bir ihalede en düşük ve geçerli teklifi veren firma hangisi ise ihaleyi o firma alır. İhalenin sonucuna yönelik bir itiraz olmamıştır, tarafımıza herhangi bir dava açılmamıştır.

Bu kişilerin alışık olmadıkları veya unuttukları husus, Ankara Büyükşehir Belediyesinde tüm ihalelerin Türkiye'de ilk kez yapılan uygulamayla canlı olarak yayınlanmasıdır. Bugüne dek 3000'den fazla ihale ABB TV'de canlı yayınlanmıştır. https://ankara.com.tr/kategoriler/ihaleler adresinde ve Youtube kanalında tüm ihalelerin kayıtları depolanmaktadır. Bahsedilen ihale de yine canlı olarak ABB TV'den yayınlanmıştır. İhale https://youtu.be/UZYgtv NiE_E adresinden izlenebilmektedir.

İhale 10 Aralık 2020 tarihinde ilan edilmiş, 13 Ocak 2021 tarihinde yapılmıştır. İhale yılbaşından önce ilan edildiği için yaklaşık maliyet 2020 birim fiyatlarıyla belirlenmiştir. 2020 yılı yaklaşık maliyeti hesaplaması ile 2021 yılında gerçekleştirilen ihalede kirim oranı bu nedenle düşük kalmıştır. Nitekim resmi gazetede yılbaşından sonra yayınlanan birim fiyatlarda %25,52 artış yaşanmıştır. 2021 yılı fiyatları baz alındığında yaklaşık maliyetin 135 milyon TL olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

"imalat aşamasında demir yerine beton kullanılarak ihaleyi kazanan firmaya haksız kazanç sağlandığı iddiası" safsatadır. TCDD'ye yazılan yazı ile bölgede tren hattı bulunduğundan) görüş sorulmuş, alınan resmi cevapta bölgede bulunan elektrik hattı nedeniyle demirle etkileşim yaşanıp olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtilmiştir (Ek-1). Beton kullanılması sonucu maliyetin düşmesi sonucu oluşan 9 milyon 20 bin 839 TL'lik fark FİRMAYA YAPILAN ÖDEMELERDEN RESMİ TUTANAKLA KESİLMİŞTİR (Ek-2).

Canlı yayında ihale sistemi sonucunda bugüne kadar hiçbir kişiden ya da siyasi partiden tarafımıza ihale almak adına girişimde bulunulmamıştır. Daha önce, Gökçek'e yakın bazı firmaların yeni dönemde de Büyükşehir Belediyesinden iş aldığı konusunda haberler yapılmıştır. 21 Şubat 2022 tarihli Sözcü Gazetesinde yer alan haberde AK Parti İl Başkan Yardımcısı'nın ABB'nin açık ihalesine katılarak 88 milyon TL tutarında iş aldığı ve bu nedenle görevinden ayrılmak zorunda bırakıldığı bilgisi verilmiştir (Ek-3). Sonuç olarak ABB'nin ihalelerinde şeffaflık ve kamu faydası gözetilmekte, ihaleler parti üyeliğine göre değil kirim oranlarına göre verilmektedir.

Yeni dönemde açık ihalelere ortalama katılımcı sayısı 12'dir. Ortalama kirim oranı ise %23'tür. Mansur Yavaş yönetiminde kim olursa olsun açık ihalelere katılabilmektedir. Adam kayırma, torpil ve adrese teslim ihale dönemi sona ermiştir. İhalelerde belediyenin kazancı, yani 'halkın parası' diğer tüm unsurlardan daha önemlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale verilmez, hak ediliyorsa canlı yayında alınır.

Trol çeteleri ve havuz medyasının yaptığı iftira dolu haberlere itibar edip kurumumuza konunun aslı sorulmadan yapılan manipülasyon içeren açıklamalar bizleri daha da güçlü kılmaktadır. Zira gerçek dışı söylemlerin zararı her zaman bu söylemlerde bulunanlara olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."