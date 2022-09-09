Duy Beni'nin sinsi Melisa'sı bornozuyla keyf yaptı Sümeyye Aydoğan'ın set arası pozu yıkt geçti

Star TV'nin yeni gençlik dizisi Duy Beni yayınlandığı her bölümü ile konuşulmaya devam ediyor. Yaz aylarında kanalın yüzünü güldüren Duy Beni konusu kadar oyuncu kadrosu ile de sosyal medyanın dilinde. Özellikle dizide Melisa rolü ile yıldızı parlayan genç yetenek Sümeyye Aydoğan'ın bornoz giydiği son paylaşımına yorum yağdı.

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Star TV ekranlarının en çok seyredilen gençlik dizisi Duy Beni her bölümü ile sosyal medyanın diline düşerken dizinin oyuncu kadrosu da özellikle gençler tarafından sıkı takipte! Reyting listelerinde kanalın yüzünü güldürmeyi başaran dizi, birçok gencin de tanınmasını sağladı. Yeni yetenekleri kadrosuna alan dizide yıldızı parlayan isimlerden biri de şüphesiz Kanat'a olan aşkı ve ihtirasları ile Melisa yani Sümeyye Aydoğan oldu. Son olarak Sadakatsiz dizisinde karşımıza çıkan güzel oyuncu asıl çıkışını Duy Beni ile yaptı ve takipçi sayısını neredeyse iki katına çıkardı. Psikopat halleri, Kanat'a olan aşkı ve zorbalığı ile ekran başındakileri kızdırsa da aslında Sümeyye Aydoğan gerçek hayatta bambaşka. Son olarak dizi setinden bir paylaşım yapan Aydoğan, takipçilerinin gönlünü kazanmayı bildi.

Bornoz giydi paylaştı ortalık yıkıldı

Lise dizilerinin ekranlarda mantar gibi çoğalmasının ardından seyircinin kafası karıştı ve farklı formatlarda dizi arayışı başladı. Birçok dizi ekranlara tutunamazken Star TV'in Duy Beni dizisi daha ilk bölümden adını duyurdu. Birçok sahnesi ise eleştirilse de dizi gençlerin yeni gözdesi oldu. Bunda genç yeteneklerin dizide olması büyük bir artı. Dizi sayesinde yıldızı iyice parlayan isimlerden biri de Sümeyye Aydoğan. Diziden sonra güzel oyuncuya ilgi bir anda arttı. Genç oyuncu, dizinin sevilmesinden sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem olmaya başladı. Aydoğan’ın instagram hesabından yaptığı son paylaşım hayranlarını mest etti.

Sahne arasından sık sık paylaşım yapan Aydoğan'ın son pozu sosyal medyayı yıktı geçti. Sahne arasında pozunu yayınlayan oyuncu; “Bornozumu giyerim keyfime bakarım” notunu düştü. Dizide entrika ve kötülük dolu bir karaktere hayat veren oyuncu aslında gerçek hayatta çok güzleyüzlü, sıcak ve samimi biri.

Netflix'in Elitte dizisinin çakması olarak bilinen Duy Beni dizisindeki Gerçek Koleji aslında yok. Duy Beni dizisi Bağcılar Mahmutbey'de bulunan Altınbaş Üniversitesi'nde çekiliyor. Dizi öğrencilerin olmadığı günlerde haftasonu dizi için mekan olarak kullanılıyor.

Sümeyye Aydoğan hangi dizilerde oynadı, yaşı kaç?

İstanbul'da doğan güzel oyuncu birçok tiyatro ve dizide rol aldı. 1997 doğumlu olan Sümeyye Aydoğan 26 yaşında. 1.68 boyunda olan güzel oyuncu 54 kilo. Talento Menajerliğin oyuncusu olan Sümeyye Aydoğan, genç bir tiyatro oyuncusu.

İlk olarak 2021’de kamera karşısına geçerek Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakterini canlandırmıştır. Sonra Geçen Yaz, Sadakatsiz, Duy Beni, Akif gibi çeşitli film ve dizilerde oynadı.