İçene oh çektiren nefis köme çorbası tarifi! Bunu içen hastalık nedir unutsun

Soğuk havalar geliyorken sofranızda sıcacık bir köme çorbası olsa fena olmaz. Kolay yapılışı ve enfes tadıyla akşam yemeklerinizin ve misafirli günlerin kurtarıcısı ve vazgeçilmezi olacak bu çorbayı tarif defterinize not alacaksınız. İşte tadına doyamayacağınız köme çorbasının tarifi...

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Köme çorbası tarifi

Kolay yapılan en pratik ve en lezzetli çorbalardan bir tanesinin tarifini sizler için derledik. Enfes köme çorbası tarifi... Akşama misaifr varsa ve hangi çorbayı yapacağınıza karar veremiyorsanız bu tarif tam size göre... Havaların soğuduğu bugünlerde bu çorbayla içinizi ısıtacak ve misafirlerinize unutamayacakları bir ziyafet sunacaksınız. Üstelik kolay ve hızlı yapımı ile çok fazla vaktinizi almayacak olan bu çorba sayesinde hazırlayacağınız yemeklere rahat rahat vakit yetiştirebileceksiniz. Küçükten büyüğe herkesin damağında tadını bırakacak olan bu çorbayla namınız duyulacak, evi saran kokusu dışarı taşıp tüm sokağı saracak. İşte yapmaya yemeye doyamayacağınız enfes köme çorbası tarifi...

Köme çorbası için malzemeler:

- 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

- 1 adet yumurta

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı un

- 5 su bardağı su

- 1/2 su bardağı haşlanmış nohut

- 1/2 su bardağı haşlanmış buğday

- 1/2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

- 1/2 adet patates

- 1 adet yeşil biber

- 1/2 adet domates

- 1/2 adet patlıcan

- 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 çay kaşığı kuru nane

Köme çorbası yapılışı:

- Köme çorbasını yapmak için ilk önce buğday ve nohutu bir gece önceden ıslatıp haşlayın.

- Yeşil mercimeği de önce suda bekletin ve daha sonra suyunu değiştirerek siyah suyunu salmasını sağlayarak haşlayın.

- Daha sonra ertesi gün köme çorbasını yapmaya başlarken önce bir kabın içinde yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve unu koyup pürüzsüz oluncaya kadar iyice çırpın.

- Bu malzemeleri birbiriyle karıştırarak hazırlamış olduğunuz karışımı tencerenize alın ve çırpma teliyle karıştırın.

- Tencerenin içinde tekrar karıştırdıktan sonra karışıma suyu ilave edin ve çırpma teliyle tekrar karıştırın.

- Karışım ısınırken siz de patlıcanları alacalı soyun ve küp küp doğrayın. Doğradığınız patlıcanları tuzlu suda bekletin.

- Daha sonra biberi, patatesi ve domatesi de küp küp doğrayın.

- Çorbanın içine önce buğday, mercimek ve nohutu ilave edin. Ardından da sebzeleri ve tuzu ilave ederek 25 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

- Karışım piştikten sonra tereyağını eritin ve kuru naneyi eriyen yağa ilave edin.

- Çorbaları kaseye alın ve üzerine erimiş tereyağı dökerek sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...