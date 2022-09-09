Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntopu'u Engin Günaydın'dan hayranlarına müjdeli haber! Yepyeni bir projeyle ekranlara dönüyor

Birçok ünlü projede rol alan sevilen oyuncu Engin Günaydın'dan çok konuşulacak yepyeni dijital proje! Sonunda Netflix'le ekranlara geri dönüyor.

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2004 yılında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan bir döneme damga vuran Avrupa yakası dizisinde canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Engin Günaydın yepyeni bir projeyle hayranlarıyla buluşmak için hazırlanıyor.

En son dizisi yankı uyandırmıştı

Aile Arasında, İçimdeki Ses, Muhteşem Yüzyıl, Bir Demet Tiyatro gibi birçok ünlü projede rol alan ünlü komedyen ve oyuncu son olarak Haluk Bilginer, Kırmızı oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Azizler dizisinde oynamıştı.

Günaydın ekranlara senaryosunu kendisinin yazdığı, yönetmenliğini Taylan Kardeşler'in, yapımcılığını dijital dizi platformu Netflix'in yaptığı dijital dizi Andropoz'da başrol oynayacak.

Yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu

Hayat verdiği karakterlerle neredeyse bütünleşen usta oyuncu başarılı oyunculuk performansıyla rol aldığı her projede adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü oyuncu bu defa orta yaş bunalımına giren bir adamı canlandıracak.

Oyuncu kadrosunda Gülçin Santırcıoğlu, Şebnem Hassanisoughi, Yuliia Sobol, Doğa Zeynep Doğuşlu, Ergin Torun, ve Melissa & Merih Dilber gibi oyuncuların olduğu kara komedi dizisi 7 Ekim tarihinde dijital dizi platformu Netflix'de yayınlanacak.

Andropoz dizinin konusu:

Sosyal medyada bir anda gündem olan dizisinin konusu ise Muğla'nın Marmaris ilçesinde tuhafiyecilik yaparak yaşamını sürdüren, iki çocuk babası mütevazi bir adam olan Yusuf'un orta yaş sendromuna girmesi ile kendisi de dahil bütün hayatını baştan sona değiştirmesini konu alacak. Yusuf karakterini Engin Günaydın canlandıracak.