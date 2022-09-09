Mısırlı milyarderden dudak uçuklatan jest! Şeyma’ya aldığı hediyenin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı!

Şeyma Subaşı’nın bir ayrılıp bir barıştığı Mısırlı milyarder sevgilisi, Şeyma’yı yine hediyelere boğdu. Bu defa aldığı şeyin fiyatını duyanlar “bu kadarı da fazla” dedi.

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Acın medya sahibi, eski sunucu Acun Ilıcalı ile 11 yıl aşk yaşayan Şeyma Subaşı 2017 yılında ünlü televizyoncu ile nikah masasına oturmuş ve Melisa adında kızları olan çift aynı yıl anlaşamadıkları gerekçesiyle boşanmıştı.

Dolandırıcılık iddiaları ayırmıştı

Acun Ilıcalı’dan sonra birçok yabancı ünlü isimle aşk yaşayan Subaşı aşkı en sonunda Mısırlı Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bulmuştu. Çift 2021 yılının başlarında aşk yaşamaya başlamıştı.

Mutlu giden ilişkilerinde ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları ile sarsıntı yaşayan ünlü çift evlilik yolunda giden ilişkilerinde Şeyma Subaşı'nın bebeğini kaybetmesi ile daha da sarsılmış ve ünlü çift mart ayında ilişkilerini sonlandırmışlardı.

Aşklarına üçüncü şansı verdiler

Ayrılığa dayanamayan ünlü çift tekrardan barışmış ve aşklarına kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Fakat bu mutluluklarıda uzun sürmemişti. Tekrardan ayrılan çiftin bu defa ayrılığı uzun sürmüştü.

Aşkları ile herkesi hayrete düşüren Şeyma ve Mohammed Alsaloussi geçtiğimiz Ağustos ayında aşklarına üçüncü şansı vermişlerdi. Barışmalarının şerefine Bodrum'da tatil yapmış ve barıştıklarını sevenlerine duyurmuşlardı.

Mısırlı milyarderden milyonluk jest

Tekrardan hamilelik iddiaları ile gündemlerden düşmeyen Subaşı bu defa Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin milyonluk jestiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Daha önce Şeyma Subaşı'na yaklaşık değeri 3.5 milyon TL'lik bir saat ve daha birçok milyonluk hediyeler alan Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını yine açtı ve sevgilisini hediyelere boğdu.

Kesenin ağzını açmış, Elon Musk'tan almış...

Geçtiğimiz günlerde Burning Man festivaline giden ünlü çiftten Mohammed Alsaloussi festival için Şeyma Subaşı'nı düşünerek tam da sevgilisine uygun bir hediye almış.

Mısırlı milyarder "Belki Şeyma Paylaşım yapmak ister" diyerek Elon Musk'ın uzay interneti şirketi Starlink'ten terminal satın almış. Mohammed Alsaloussi terminali Şeyma için Çöle götürmüş!