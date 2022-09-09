Hindistanlı sanatçı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in maketini yaptı

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, Hindistanlı sanatçı Gurpreet Singh Londra Köprüsü'nün ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir arada gözüktüğü maketini yaptı.

Abone ol

Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, Hindistanlı sanatçı Gurpreet Singh Londra Köprüsü'nün ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir arada gözüktüğü maketini yaptı.