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Mansur Yavaş iddiasına yanıt! Meral Akşener: Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor

Mansur Yavaş iddiasına yanıt! Meral Akşener: Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası başlatacağına dair iddiaları yalanladı. Akşener, "Eylül linçi başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor" dedi.

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İYİ Parti lideri Akşener, Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamalarda, 'Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası' iddialarına “Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum.” diye yanıt verdi.

"Linç ortamı yaratılmaya çalışılıyor"

Akşener, son gelişmeleri izlediğine dikkat çekerek şunu söyledi:

“Eylül linçi başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi amaçlıyor anlamaya çalışıyoruz.”

İstanbul'un AK Parti'nin kalesi gibi görünen muhafazakâr semtlerine yaptığı ziyarette gördüğü ilgiye dikkat çeken Akşener, partisinin sahada yükselişe geçtiği zamanlarda böyle bir linç ortamı yaratılmaya çalışıldığına da dikkat çekti.

"İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim"


İmamoğlu ve Yavaş ziyaretleri hakkında da konuşan Akşener, “İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim. Bu hafta bir açılışlarına katılacağım. Öncesinde makamda ziyaret etmek istedim. Aynı şekilde Ankara'da da açılışlar var ve öncesinde Mansur Bey'i ziyaret edeceğim” karşılığını verdi.

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