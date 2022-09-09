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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu parti kuruyor iddiası! CHP kulisleri bu haberle çalkalanıyor ismi bile belli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu parti kuruyor iddiası! CHP kulisleri bu haberle çalkalanıyor ismi bile belli

CHP kulisleri, Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı ile çalkalanırken, bir kulis haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinden geldi. "O çevrede henüz fısıltı düzeyinde ilginç bir oluşumdan söz ediliyor. " diyen Sabah yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi partisini kurmaya hazırlandığını iddia etti.

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Sabah yazarı Mahmut Övür, bomba kulis iddiasını köşesine taşıdı ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun parti kurma hazırlığında olduğunu söyledi.

"Kulislerde henüz fısıltı biçiminde" ifadesini kullanan Övür,  "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"  dedi ve "İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir siyasi strateji oluşturdukları ve adını EKİM koydukları bir partiyle siyasi yolculuğa çıkacakları konuşuluyor." ifadelerini kullandı. Övür yazısının devamında şunları kaydetti:

Kibir konusunda ekibi de İmamoğlu'ndan geri kalmış değil. Baksanıza partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor: "EK-İM".

İlham kaynakları da Fransa Cumhurbaşkanı Macron... Onlara göre; İmamoğlu, "Macron Modeli" ile 6'lı masanın iç kavga ve kaos yaşadığı bir zaman diliminde "ezber bozan" bir çıkışla müthiş bir rüzgâr estirebilir. Hesapları bu... 

Kulislerde konuşulanların bazıları gerçekleşmese bile son 40 yılın siyaset kulislerini izleyen biri olarak, "Olamaaaz..." denilen çok şeyin doğru çıktığını gördüm.

Mahmut Övür'ün yazılarını okumak için tıklayın

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