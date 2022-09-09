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HABER /  SAĞLIK

Bakan Koca 'şimdiden hayırlı olsun' diyerek duyurdu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Koca 'şimdiden hayırlı olsun' diyerek duyurdu!

Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekimi bugün yapılacak. Bakan Koca kura çekiminin 10.00'da noter huzurunda gerçekleşeceğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceği kuranın 10.00'da noter huzurunda düzenleneceğini belirtti.

'Şimdiden hayırlı olsun' diyerek kuranın Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayımlanacağını bildiren Koca, öncesinde kısa bir konuşma yapacağı bilgisini verdi.

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