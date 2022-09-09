BIST 3.437
DOLAR 18,24
EURO 18,27
ALTIN 1.003,15
HABER /  GÜNCEL

Bayrampaşa’da korkutan yangın: Çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayrampaşa’da korkutan yangın: Çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

Bayrampaşa’da bir sitenin içerisinde bulunan binada elektrik panolarından kaynaklı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok sayıda insan mahsur kaldı.

Abone ol

Yangın, bugün saat 00.30 sıralarında Bayrampaşa Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki binanın bodrum katında çıktı. Elektrik panolarından kaynaklı çıkan yangının dumanı binanın en üst katına kadar sirayet etti. Aralarında bebek ve yaşlıların bulunduğu çok sayıda insan dairelerinde mahsur kaldı.

Binada yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Evcil hayvanlar ve çok sayıda insan mahsur kaldı
Çıkan yangın sonucu dumanın tüm katlara sirayet etmesiyle dairelerde yaşayan insanlar ve evcil hayvanlar mahsur kaldı. İtfaiyenin verimli çalışmaları sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Yangın ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Şaşal Vural 90+2’de penaltı kurtardı! Sivasspor puanı kaptı
Ali Şaşal Vural 90+2’de penaltı kurtardı! Sivasspor puanı kaptı
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatıldı!
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatıldı!
CHP-İYİ Parti hattında 'İHALE' krizi büyüyor! Barış Yarkadaş canlı yayında deşifre etti: 107 milyonluk dev ihale!
CHP-İYİ Parti hattında 'İHALE' krizi büyüyor! Barış Yarkadaş canlı yayında deşifre etti: 107 milyonluk dev ihale!
Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a diş geçiremedi!
Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a diş geçiremedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. Elizabeth için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. Elizabeth için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: DEAŞ'in üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: DEAŞ'in üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakalandı!
Bakan Koca duyurdu: Doktorların görev yerleri yarın belli oluyor!
Bakan Koca duyurdu: Doktorların görev yerleri yarın belli oluyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı
Başakşehir deplasmanda 3 puanı dört golle aldı!
Başakşehir deplasmanda 3 puanı dört golle aldı!
Samsun'da feci kaza! Yola mazot döküldü: 23 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!
Samsun'da feci kaza! Yola mazot döküldü: 23 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!