Başakşehir deplasmanda 3 puanı dört golle aldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımını 4-0 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımını deplasmanda 4-0 mağlup etti.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67'de Youssouf Ndayishimiye, 75'te Stephen Kingsley (k.k.) ve 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz, Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Fiorentina ile Rigas Skola 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından grupta galip gelen tek olan turuncu lacivertliler zirveye yükseldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sol kanattan Deniz’in ortasında kale önünde Aleksic’in kafa vuruşunda kaleci Gordon meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

21. dakikada Serdar’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu önünde bulan Leo Duarte’nin kafa vuruşunda kaleci Gordon gole izin vermedi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Peter Haring’in şutunu savunma çizgiden çıkardı.

26. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Deniz’in pasında topla buluşan Ndayishimiye’nin vuruşu filelerle buluştu. 0-2

75. dakikada Okaka’nın vuruşunda Stephen Kingsley, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken topu kendi kalesine gönderdi. 0-3

82. dakikada sol kanattan Mounir’in ceza yayına doğru pasında Berkay’ın şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti. 0-4