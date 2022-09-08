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Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir mi? Özgür Özel 2018 yılında bombayı patlatmış

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye Bakanlık verebiliriz' sözleri siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. 'HDP'ye Bakanlık' sözlerinin yankıları devam ederken şimdi ise Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir mi? soruları gündeme geldi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, HDP'ye Bakanlık ve Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir mi? sorularını YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye Bakanlık verebiliriz' sözleri daha gündemden düşmemişken şimdi ise Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir mi? soruları gündeme gelmeye başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2018 yılında katıldığı programda seçim ile ilgili söylediği sözler yeniden gündeme geldi. 

"Gidip CHP'ye oy atıyoruz diye değil, Cumhurbaşkanlığı Yardımcıları var, Bakanlar var"
Özel katıldığı programda yaptığı açıklamada; "Sayın Muharrem İnce seçildiğinde o liderlere, o liderlerin uygun gördüğü isimler kimler ise kendileri ya da teklif götürecektir muhakkak. Ben şunu düşünüyorum pratik olarak. Bir Saadet Parti'li ikinci turda sandığa giderken kendinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir İYİ Parti'li kendi partisinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir HDP'li kendi partisinden Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Bakanlara oy vermeye giden bu motivasyonla gitmelidir. Gidip CHP'ye oy atıyoruz diye değil, Cumhurbaşkanlığı Yardımcıları var, Bakanlar var. O motivasyonla sandığa gideceklerini, o motivasyonun 2.turu kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilecek mi?
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye Bakanlık verebiliriz' sözlerinin ardından CHP'li Özgür Özel'in 2018 yılındaki 'Bakanlık' sözleri de siyaset gündemine damga vurmuş durumda. Peki 6+1 Masası 2023 seçimlerini kazanırsa HDP'ye Bakanlık ve Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilecek mi, verilir mi? İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda Özgür Özel'in sözlerini yorumladı.

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