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Taksici ile evde cinsel ilişki! Ankara'da 3 yaşındaki çocuk cinayetinin detayları çıktı

Taksici ile evde cinsel ilişki! Ankara'da 3 yaşındaki çocuk cinayetinin detayları çıktı

ANKARA'da 3 yaşında bir çocuğun cansız bedeni elektrik direğinin dibinde bulunmuştu. Yabancı uyruklu küçük çocuğun teyzesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Olay, Ankara’nı Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddialara göre 3 yaşındaki yabancı uyruklu Rayyan Hassım’ın teyzesi olan Muna Ehas Hıdır, bir taksici ile buluştu. Daha sonra taksici ile eve geçerek evde cinsel birliktelik yaşadılar.

Bu sırada yan odada bulunan Rayyan Hassım ağlamaya başladı. Bunun üzerine akrabası Muna Ehas Hıdır Hayo odaya girdi ve 3 yaşındaki Hassım’ı boğarak öldürdü.

Korkup kaçtılar cesedi almaya döndüler

Bunun üzerine korkarak evden kaçan taksici T.P. ve Hayo, daha sonra dönerek 3 yaşındaki Hassım’ın cansız bedenini bir direğin dibine bıraktı. Olay ile ilgili hemen tahkikat başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hayo’yu gözaltına aldılar.

120 saat kamera incelendi 200'den fazla kişiyle görüşüldü

İfadesinde önce taksiciden bahseden Hayo’nun, sonrasında Keçiören'de tam adresini bilmediği bir evde mavi çarşaf üzerinde birlikte olduklarını beyan ettiği öğrenildi. Hayo’nun verdiği bilgiler üzerine tam 120 saat kamera izlendi ve 200'ün üzerinde kişiyle görüşüldü.

Taksici doğruladı

Çevrede tarife uyan bütün evlerde inceleme yapıldı. Balkonunda söz konusu mavi çarşaf asılı bir evden şüphelenildi ve bu adrese girildiğinde taksici T. P.’nin evde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Taksici T.P. ifadesinde olayı doğruladı ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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