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Dele Alli 2 hafta yok! İşte forma giyemeceği maçlar

Dele Alli 2 hafta yok! İşte forma giyemeceği maçlar

Beşiktaş’ın yeni transferi Dele Alli, Ankaragücü maçında sakatlık yaşadı. İngiliz futbolcu 2 hafta forma giyemeyecek.

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Beşiktaş ’ın yeni transferi Dele Alli, Siyah-Beyazlılar’daki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Sivasspor maçında ilk kez Beşiktaş forması giyen yıldız oyuncu, Ankaragücü maçında sakatlık yaşadı.

Siyah Beyazlılar’ın 3-2 kazandığı Ankaragücü maçında gol sevinci yaşayan futbolcu, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, yeni transfer Dele Alli’nin sağlık durumunu yakından takip ediyor. Ismael, sağlık ekibinden gelişmelerle ilgili bilgiler alıyor.

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