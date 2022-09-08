Kemal Kılıçdaroğlu "‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın" dedi akıllara Fatih Altaylı geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunarak isim vermeden bazı gazeteci, yazar ve kamuoyu araştırmacılarını hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun "Alo Holdinglerin medyası" tanımlaması bugün köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi durumunda seçimin kesin kaybedileceğini yazan Fatih Altaylı'yı getirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından isim vermeden bazı köşe yazarlarına yüklendi. Kılıçdaroğlu isim vermedi ancak 'Alo Fatih' göndermesi yaparak 'Alo Holdinglerinin medyası' ifadesini kullanması nedeniyle sözlerinin ilk hedefinin Habertürk yazarı Fatih Altaylı olduğu iddia edildi. Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda muhalefetin kesin kaybedeceğini yazmıştı.

Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar

“Muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar. Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik” diyen CHP lideri, “Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, ‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline” ifadelerini kulandı. Kılıçdaroğlu’nun Twitter'den yaptığı açıklama şöyle:

"Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, ‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline."