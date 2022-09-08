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Edirne'de kazı sırasında işçiler buldu! İhbar sonrası polis devreye girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de kazı sırasında işçiler buldu! İhbar sonrası polis devreye girdi

EDİRNE Yeni Sarayı'nda kazı yapan işçiler, Balkan Savaşı’ndan kaldığı düşünülen patlamamış top mermisi buldu.

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Edirne Yeni Sarayı'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Yeni Sarayı'nda yapılan kazılar esnasında, Balkan Savaşı’ndan kalma olduğu tahmin edilen patlamamış havan topu mermisine rastlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen ve gün yüzüne çıkarılması hedeflenen kazı çalışmaları sırasında patlamamış havan topu mermisine rastlanılması üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bölgede önlem alan olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek incelemelere başladı.

Bomba imha uzmanları müdahale etti

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, “Balkan Savaşları’ndan kaldığını düşündüğümüz bir top mermisi kazı esnasında ortaya çıktı. Patlamadığı için de güvenlik açısından emniyet birimlerimize haber verdik. Bomba imha uzmanları gelerek alandan uzaklaştırdılar ve biz gereken tedbiri almış olduk” dedi.

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