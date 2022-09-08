Zonguldak'taki 'kesik baş' cinayetinde tüyler ürperten detaylar

Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının vücudundan ayrılarak vahşice öldürülmesi olayında tutuklanan kardeşi İbrahim K.'nin olaydan bir gün önce çekildiği tespit edilen fotoğraftaki kıyafeti jandarmanın dikkati sayesinde ortaya çıktı.

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İddialara göre emekli maden işçisi Mustafa Keleş, ineklerini otlatmak üzere ormanlık araziye gitti. Keleş'in başı olmayan cesedi ile karşılaşan çoban durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Mustafa Keleş'in başının balta olduğu düşünülen kesici bir aletle kesilerek vücudundan ayrıldığını tespit etti.

Araziyi arayan ekipler kesilmiş başı 300 metre uzakta toprağa gömülmüş halde buldu. Geçtiğimiz mayıs ayında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K. adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay günü vahşetin yaşandığı ormanlık alana küfe ve baltayla giden İbrahim K.'nın odun kesmeden boş bir şekilde geri döndüğü ortaya çıktı. Başındaki yara izi için de önce evde başını çarptığını, daha sonra bahçede yaralandığını söyleyen şüphelinin izini gizlemek için sıklıkla kasket kullandığı öne sürüldü.

Olaydan bir gün önce fotoğraf çekildiği kıyafeti yakmış

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda telefonları inceleyen jandarma dedektifleri, şüphelinin olaydan bir gün önce çekilen fotoğrafını buldu. Ekiplerin fotoğraftaki kıyafetini istediği şüpheli İbrahim K., böyle bir kıyafetinin olmadığını söyledi.

Daha sonra ekiplere farklı bir kıyafet teslim eden şüpheli, kıyafetin fotoğraftakiyle aynı olmadığının ortaya çıkması üzerine bahse konu kıyafeti kirlendiği gerekçesiyle sobada yaktığını söyledi.

Çelişkili ifadeleriyle tüm dikkatleri üzerine toplayan İbrahim K.'nın olay günü hava sıcaklığının normal seyretmesine rağmen evinde soba yaktığı tespit edildi.



Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İbrahim K., dün akşam sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.