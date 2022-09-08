Bakan Vedat Bilginden sözleşmeli personel ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Sorunları dosya dosya açarak çözeceğiz.” dedi.

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AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından "Türkiye için güven ve istikrar" sloganı ile düzenlenen yeni üyelere rozet takma töreni Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "19. yüzyılda sanayi meselesini çözemediğimiz için koskoca bir imparatorluğu kaybettik. Bugün çok önemli mesafeler kaydettik. Sanayi ürünleri ihracatımızda birinci sıraya yükseldi. Türkiye büyüyor. Türkiye’nin milli gelirini 1 triyon dolara çıkardık. Burayı aşmak zorundayız” dedi.

“50 milyar dolar daha fazla harcama yapacağız”

Bakan Bilgin konuşmasına şöyle devam etti:

“Enflasyon sorunu var. Enflasyonun en önemli ayağının yurt dışından ithal ettiğimiz petrol, doğalgaz olduğunu biliyorsunuz. Bunlar Türkiye’ye yaklaşık 50 milyar dolar ilave bir yük getirmiştir. Bizim bu ürünlere yıllık harcadığımız 45 milyar dolar civarındadır. Bu yıl itibarıyla 107 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. 50 milyar dolar daha fazla harcama yapacağız. Enflasyonun kaynağı nedir diye soranlar buraya baksın. Türkiye bunu büyüyerek aşacak. Ürettiğimiz ürünleri dışarı daha fazla satacağız. Bunu aşacak güçteyiz. Başka bir yol yok. Dolar burada basılmadığına göre biz doları ekonomik olarak üreteceğiz. Turizm ile üreteceğiz, Antalya bu işi üstlenmiş götürüyor."

“Dosya dosya açarak çözeceğiz"

Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” diye konuştu.