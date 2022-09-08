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Sigaraya 1.5 lira zam! Hangi sigaraya zam geldi? 8 Eylül güncel sigara fiyatları

Sigaraya 1.5 lira zam! Hangi sigaraya zam geldi? 8 Eylül güncel sigara fiyatları

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir gruba ait sigaraya 1 lira 50 kuruşluk zam yapıldığını öne sürdü. Resmi açıklama yapılmazken hangi sigaraya zam geldiği belli olmadı.

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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna daha 1,5 TL zam geldiğini iddia etti.

Aybaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir gruba ait sigaraya zam geldi 1.50 krş" dedi. Henüz resmi açıklama yapılmazken hangi sigaraya zam geldiği belli olmadı.

Dün de bir alkol grubuna zam yapılacağı duyurulmuştu

Sigaraya zammın öncesinde; Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabı üzerinden "yeni rakı" gibi içkileri çıkartan firmanın maliyet artışları nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam yapacağını duyurmuştu.

Güncel sigara fiyatları ne şekilde?

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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