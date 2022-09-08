Merve Boluğur canlı yayında bekaret ile ilgili bomba açıklamalar yaptı! Nişanlısı utançtan yerin dibine girdi

Oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda hayatına aldığı müzisyen Mert Aydın'dan, bir ay içinde aldığı evlilik teklifiyle bomba gibi patlamıştı. Şimdi ise sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınca bakirelik söylemleriyle gündemde tekrar yerini aldı: ''Bakirelik kemeri asacağım.''

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Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Sık sık konuşulan Merve Boluğur, 2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine girmişti. Çift, evliliği sürdüremeyip 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ünlü oyuncu Merve Boluğur uzun süren yalnızlığından sonra aradığı aşkı DJ Mert Aydın'da buldu. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Boluğur, nişanlısı ile ortak açtığı sosyal medya hesabıyla canlı yayın yaptı. Boluğur'un yaptığı canlı yayınları ise binlerce kişi izliyor.

''Bakirelik kemeri asacağım''

Bir sosyal medya fenomeni ile ortak canlı yayın açan ve yayında karşılıklı sohbet eden Merve Boluğur, kendisine yöneltilen evlilik de dahil tüm sorulara tek tek cevap verdi ve merak edilen konularda açıklamalar yaptı. Yakın zamanda nişanlısı Mert Aydın ile evleneceği için keyfinin yerinde olduğunu ve çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu yayının ortalarına doğru büyük gaf yaptı. Fenomenin "Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?" sorusuna Boluğur "Bekaret kemeri asacağım" cevabını verdi.

Nişanlısı utançtan yerin dibine girdi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur yine yaptı yapacağını... Boluğur'un bu açık sözlülükle verdiği cevabından sonra, nişanlısı Mert Aydın uzun süre sessizliğe büründü. Sorduğu kırmızı kuşak sorusuna karşılık olarak aldığı cevapla neye uğradığını şaşıran sosyal medya fenomeni de bir süre konuşamadı. Canlı yayın esnasında yaşanan o anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

İsyan etmişti

Son dönemde Merve Boluğur hakkında yapılan 'Murat'tan sonra kendini toparlayamadı', 'Merve delirdi' 'Psikolojisi bozuldu' şeklinde gelen yorumlara kızan eski eşi Murat Dalkılıç, "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..." demişti.

Sevgilisiyle el ele görüntülenmişti

Bunun üzerine Merve Boluğur da kendisine gelen yorumlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bu olaydan kısa süre sonra yeni sevgilisiyle el ele görüntülenen oyuncu gelen soruyla çılgına dönmüştü.

Merve Boluğur, kendisine sevgilisinin yanında eski eşi hakkında sorular yöneltilince çok sinirlenmişti. Boluğur soruyu soran muhabirlere: "Ne kadar çirkin bir hareket bu ne kadar çirkin. Yanımda erkek arkadaşım var sorunun farkında mısın? Soru sormayı öğren öyle gel! Yanımda sevgilim var" diyerek kızmıştı.