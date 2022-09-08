Bakandan ödeme müjdesi! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

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Bakan Derya Yanık, Eylül ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “ Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.