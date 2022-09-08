Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE Şampiyonlar Ligi'nin rövanşını almak için bu akşam UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın zorlu ekibi Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta Dinamo Kiev'i sahasında ağırlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Avrupa başarısı sağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde ilk hedef gruplara 3 puanla başlamak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, bugün (8 Eylül Perşembe) Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'in muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Shaparenko, Shepelev, Karavaev, Buyalskyi, Tsygankov, Vanat