BIST 3.459
DOLAR 18,24
EURO 18,24
ALTIN 1.008,18
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE Şampiyonlar Ligi'nin rövanşını almak için bu akşam UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın zorlu ekibi Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta Dinamo Kiev'i sahasında ağırlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Avrupa başarısı sağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde ilk hedef gruplara 3 puanla başlamak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe,  bugün (8 Eylül Perşembe) Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'in muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Shaparenko, Shepelev, Karavaev, Buyalskyi, Tsygankov, Vanat

ÖNCEKİ HABERLER
Tarkan'ın sahnesi birden yıkıldı! Dev sahne yerle bir oldu: 1 kişi yaralı
Tarkan'ın sahnesi birden yıkıldı! Dev sahne yerle bir oldu: 1 kişi yaralı
TBF'den Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a bir tepsi baklava
TBF'den Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a bir tepsi baklava
Tam 41 milyon dolar teklif ettiler: Ölsem de dükkanımı İsrail'e satmam
Tam 41 milyon dolar teklif ettiler: Ölsem de dükkanımı İsrail'e satmam
Mersin'den sonra bir yangın haberi daha! Alanya yanıyor rüzgar kötü etkiliyor
Mersin'den sonra bir yangın haberi daha! Alanya yanıyor rüzgar kötü etkiliyor
Hadise ve Mehmet Dinçerler alyansları bile çıkartmışlardı! O küslüğün nedeni belli oldu, bütün aile araya girdi!
Hadise ve Mehmet Dinçerler alyansları bile çıkartmışlardı! O küslüğün nedeni belli oldu, bütün aile araya girdi!
KİK: İstanbul'da imzalanan anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz
KİK: İstanbul'da imzalanan anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz
Gaziantep'te bağ evinde korkunç manzara! Babasını öldürdü sonra...
Gaziantep'te bağ evinde korkunç manzara! Babasını öldürdü sonra...
Görevden atılan Mimarlar Odası başkanı Karakuş: Cumhurbaşkanım aradı yargıdan döneceğini söyledi
Görevden atılan Mimarlar Odası başkanı Karakuş: Cumhurbaşkanım aradı yargıdan döneceğini söyledi
Türkiye sınırının dibinde skandal hamle! Terör örgütü ve ABD yan yana
Türkiye sınırının dibinde skandal hamle! Terör örgütü ve ABD yan yana
Bayern Mümih İnter'e acımadı Liverpool hezimeti yaşadı Şampiyonlar liginde gollü gece
Bayern Mümih İnter'e acımadı Liverpool hezimeti yaşadı Şampiyonlar liginde gollü gece