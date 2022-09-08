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Görevden atılan Mimarlar Odası başkanı Karakuş: Cumhurbaşkanım aradı yargıdan döneceğini söyledi

Görevden atılan Mimarlar Odası başkanı Karakuş: Cumhurbaşkanım aradı yargıdan döneceğini söyledi

7 yılda 60 gün işe giden İçişleri Bakanlığı tarafından Çankaya Belediyesi'ndeki memuriyet görevinden ihraç edilen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendisini 'Cumhurbaşkanım' dediği Ahmet Necdet Sezer'in aradığını söyledi.

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CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün TOGO İkiz Kuleleri Davası’nda taraf olan Çankaya Belediyesi’nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, “memurluktan atılması” için soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Tezcan'ın, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı.

Ahmet Necdet Sezer, Candan'ı aradı

Konuyla ilgili açıklama yapan Candan, kendisini 'Cumhurbaşkanım' dediği Ahmet Necdet Sezer'in aradığını söyledi.

"Yargıdan döneceğini ifade etti"

"Bugün, ülkenin Cumhurbaşkanı aradı, üzüntülerini iletti." diyen Candan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii Recep Tayyip Erdoğan değildi. O, bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı olamadı hiç. Ahmet Necdet Sezer aradı. Sezer, bana ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti ve yargıdan döneceğini ifade etti."

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