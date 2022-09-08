Yola savruldu! İstanbul'da feci kaza ölü ve yaralılar var

D-100 kara yolu Ankara istikameti Pendik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.Abone ol
Ankara istikametine seyreden Selami Özay Çevik idaresindeki kamyonet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, yola savrulan sürücü yaralandı. Minibüste bulunan 3 kişi de araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Minibüste sıkışan yaralılar çıkarıldı, ancak bunlardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunda kazanın yaşandığı bölgenin trafiğe kapatılması nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.