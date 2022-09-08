Ülkede maymun çiçeği paniği! İlk kez görüldü

MISIR'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve temas ettiği kişilerle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

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Mısır'da ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğü belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, bir Mısırlıda virüsün tespit edildiği ve bu kişinin hastanede karantinaya alındığı bildirildi.

Bir Avrupa ülkesinde ikamet izni bulunan 42 yaşındaki Mısır vatandaşının, bu ülkeyi sık sık ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve temas ettiği kişilerle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.