Türkiye'nin konuştuğu Sıla Şentürk cinayetinde katil zanlısı her şeyi itiraf etti!

GİRESUN'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlanıldı.

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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlanıldı.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk hazır bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dosyaya katılım talebi mahkeme heyetince kabul edildi. Sanık Hüseyin Can Gökçek ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cinayeti itiraf etti

Sanık Hüseyin Can Gökçek, ifadesinde olay günü beraber kaçmak için anlaştıklarını Sıla Şentürk'ün evine gittiğini, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, cinayeti işlediğini kabul etti. Sanık savunmasında, nişanlandığını ve dini nikah yapıldığını ancak, daha sonra maktul Sıla Şentürk’ün kendisinin aldattığını ve evlenmekten vaz geçtiğini ileri sürdü.

Mahkeme iddianamede geçen sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi?" şeklinde internetten yaptığı aramalara yönelik sorusuna sanık Gökçek, bıçaklara merakı ve ilgisinin olduğunu, yurtdışındaki farklı sitelerde bu nedenle aramalar yaptığını söyledi.

Anne Şentürk: "Sanığın tüm anlattıkları yalandır"

Baba Bekir Şentürk ise, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini ifade ederken, anne Asiye Şentürk ise,” Kızımı sanıktan kurtarmaya çalıştım. Sanığın tüm anlattıkları yalandır. Sürekli bizi suçlamaktadır. Çocuğumu ondan kurtarmaya çalışıyordum. Evlendirme gibi bir niyetimiz yoktu. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

“Torunun sözünü tutmadı”

Tanık ifadelerine de başvurulan duruşmada, cinayete tanık olan babaanne Hatice Şentürk, olay günü evde olduğunu belirterek, “ Eve nasıl girdiğini görmedim. 'Babaanne' diye Sıla'nın sesini duydum. Yukarıya çıktım yerde yatıyordu. Sanık ise kapının arkasında dikiliyordu. 'Ne yaptın?' diye sorduğumda bana, “Torunun sözünü tutmadı” dedi. Daha sonra dışarı çıkıp yardım istedim" dedi.

Sıla Şentürk'ün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları, sanığın canavarca hisle tasarlayarak öldürmekten en ağır cezayı almalarını istedi.

Duruşma, sanığın tutuklu halinin deva etmesine ve eksikliklerin giderilmesi için 29 Kasım'a ertelendi.

-Olayın geçmişi

Giresun’un Bulancak ilçesinde 16 yaşındaki Sıla Şentürk, internette tanıştığı Hüseyin Gökçek tarafından 16 Şubat tarihinde evinde bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklayan sanık Gökçek, Ankara’dan kızla görüşmek üzere Giresun’a geldiği belirlendi. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 bozulması üzerine Hüseyin Gökçek’in barışmak için Ankara’dan Giresun’a geldiği ve barışmak istemeyen Sıla Şentürk’ü evinde boğazını ve vücudunun çeşitli yerlerini keserek öldürmüştü. Olayın ardından Sanık Gökçek, Ordu-Giresun Havaalanı’nda yakalanmıştı.